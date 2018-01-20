"Барселона" отрицает наличие договорённости с Гризманном

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"Барселона" отрицает наличие договорённости с Гризманном

"Барселона" выступила с официальным опровержением информации о наличии договорённости с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

"Барселона" категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию касательно форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и возможной договорённости с нашим клубом" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается купить Гризманна следующим летом за 100 миллионов евро, которые к тому моменту будут прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Не пропустите: СМИ узнали об интересном пункте в соглашении между "Барселоной" и Гризманном. | http://soccernews.ru

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