"Барселона" отрицает наличие интереса к Шоу

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"Барселона" отрицает наличие интереса к Шоу

В "Барселоне" отреагировали на слухи о возможной аренде защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не интересуется 22-летним игроком. В клубе заявили, что полностью поддерживают Жорди Альбу и Люку Диня.

В текущем сезоне Шоу провел 7 игр в АПЛ и не отметился результативными действиями.

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