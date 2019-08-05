"Барселона" отрицает переговоры по трансферу Неймара

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"Барселона" отрицает переговоры по трансферу Неймара

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер высказался о возможном подписании форварда ПСЖ Неймара.

"На данный момент Неймара не игрок "Барселоны". Там сложная ситуация. Мы в курсе, что он хочет покинуть Париж и сложившуюся ситуацию необходимо решать в Париже.

Мы с ним не контактировали, мы очень уважаем ПСЖ и если когда-нибудь нам предоставится шанс мы пообщаемся с Неймаром. В настоящее время это невозможно", - приводит слова Кардонера Goal.com.

Напомним, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 300 миллионов евро.

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