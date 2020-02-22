"Барселона" отстранила советника Бартомеу после скандала с соцсетями

Советник президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу Жауме Масферрер отстранен от работы из-за скандала в соцсетях. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, функционер отвечал за ситуацию с компанией I3 Ventures, в аккаунтах которой размещалась информация с поддержкой Бартомеу и критикой Лионеля Месси и Жерара Пике.

Руководство настаивало на увольнение Масферрера, однако Бартомеу решил пока отстранить его.

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