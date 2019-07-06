"Барселона" ответила "Интеру" на предложение обменять Видаля на Наингголана

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"Барселона" ответила "Интеру" на предложение обменять Видаля на Наингголана

"Барселона" изучила предложение "Интера" обменять Артуро Видаля на Раджу Наингголана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "сине-гранатовых" такая сделка не заинтересовала, поэтому они ответили отказом.

32-летний Видаль в прошлом сезоне сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 3 мяча и сделал 7 ассистов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость - 15 миллионов евро.

В активе 31-летнего Наингголана 36 игр в минувшей кампании, 7 голов и 3 результативные передачи. Соглашение бельгийца с "нерадзурри" действует до 2022 года. Трансферная стоимость - 28 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я бы поменял,если бы не было Де Йонга,а так...

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