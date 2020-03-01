"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты"

2 Теги барселонатибо куртуареал мадрид

"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты"

Пресс-служба "Барселоны" потроллила вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который ранее заявил, что он готовится к форварду каталонцев Лионелю Месси также, как к любому другому игроку "Леванте" или "Сельты".

"Месси для меня ничем не отличается от других игроков. Мне никогда не снятся кошмары из-за него. Мы готовимся к нему также, как к любому другому игроку "Леванте" или "Сельты", - заявил Куртуа в интервью Eleven Sports.

В ответ на это "Барселона" в официальном Twitter опубликовала подборку голов Месси в ворота Куртуа.

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Комментарии

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lesnovsky

Ни цыркуль, ни нос - не помогут... Не Месси, так другой продырявят...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Скорее Месси должен был потроллить,сказав что ему легче дыркуа между ног пробить,чем забить сельте или леванте

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