"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты"
Пресс-служба "Барселоны" потроллила вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который ранее заявил, что он готовится к форварду каталонцев Лионелю Месси также, как к любому другому игроку "Леванте" или "Сельты".
"Месси для меня ничем не отличается от других игроков. Мне никогда не снятся кошмары из-за него. Мы готовимся к нему также, как к любому другому игроку "Леванте" или "Сельты", - заявил Куртуа в интервью Eleven Sports.
The current Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois ... pic.twitter.com/OVNjCqblMY— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2020
В ответ на это "Барселона" в официальном Twitter опубликовала подборку голов Месси в ворота Куртуа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14