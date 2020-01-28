"Барселона" ответила "Манчестер Юнайтед" по поводу стоимости Ракитича

1 Теги иван ракитичбарселонаманчестер юнайтедтрансферы

"Барселона" ответила "Манчестер Юнайтед" по поводу стоимости Ракитича
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался хорватским полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Впрочем, сам игрок не хочет покидать Испанию, где уже много лет живет вместе с семьей. 

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" согласовал переход трансферной цели "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конечно,не хочет ,здесь ресторан его.

Ответить

главное

"Монако" Головина вылетел из Кубка Франции

"Монако" Головина вылетел из Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов