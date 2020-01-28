"Барселона" ответила "Манчестер Юнайтед" по поводу стоимости Ракитича



"Манчестер Юнайтед" заинтересовался хорватским полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Впрочем, сам игрок не хочет покидать Испанию, где уже много лет живет вместе с семьей.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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