"Барселона" ответила на предложение "Баварии" арендовать Коутиньо

Теги барселонабавария мюнхенфилиппе коутиньотрансферы

"Барселона" ответила на предложение "Баварии" арендовать Коутиньо

"Барселона" не хочет отдавать "Баварии" полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенский клуб планировал арендовать звёздного бразильца, однако "блауграна" не заинтересована в таком трансфере.

"Сине-гранатовые" по-прежнему рассчитывают использовать хавбека в сделке по возвращению из ПСЖ нападающего Неймара.

Сам Коутиньо также не намерен уходить в аренду. Игрок собирается либо уйти на постоянной основе, либо остаться на "Камп Ноу".

Не пропустите: "Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов