"Барселона" ответила на предложение "Баварии" арендовать Коутиньо

"Барселона" не хочет отдавать "Баварии" полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенский клуб планировал арендовать звёздного бразильца, однако "блауграна" не заинтересована в таком трансфере.

"Сине-гранатовые" по-прежнему рассчитывают использовать хавбека в сделке по возвращению из ПСЖ нападающего Неймара.

Сам Коутиньо также не намерен уходить в аренду. Игрок собирается либо уйти на постоянной основе, либо остаться на "Камп Ноу".

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