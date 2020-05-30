"Барселона" ответила на предложение "Ювентуса" обменять Пьянича на Фати

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"Барселона" ответила на предложение "Ювентуса" обменять Пьянича на Фати

"Барселона" и "Ювентус" не могут договориться о переходе полузащитника Миралема Пьянича в каталонский клуб.

"Старая синьора" предложила обменять боснийца на воспитанника "блауграны" Ансу Фати, но испанский гранд, по информации Mundo Deportivo, такие условия не устроили.

В "Барсе" относят 17-летнего футболиста к числу неприкасаемых, поэтому его уход из команды на сегодняшний день абсолютно исключён.

Рыночная стоимость Пьянича оценивается в 52 миллиона евро, а Фати - в 36 миллионов.

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