"Барселона" ожидает результатов переговоров "Ливерпуля" и "Монако" по Лемару

Каталонская "Барселона" ожидает результатов переговоров английского "Ливерпуля" и "Монако" по вингеру монегасков Тома Лемару, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" надеются, что "красным" удастся достичь договоренности с чемпионом Франции по трансферу 21-летнего футболиста. После перехода Лемара, как ожидают в "Барсе", "Ливерпуль" будет готов расстаться со своим ключевым полузащитником Филиппе Коутиньо, который является главной трансферной целью каталонского гранда.

Напомним, "Монако" может подписать вингера "Барселоны". | soccernews.ru