"Барселона" озвучила диагноз Луиса Суареса

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"Барселона" озвучила диагноз Луиса Суареса

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес сегодня утром прошёл медобследование в связи с полученной накануне травмой.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", у уругвайца выявлено повреждение икроножной мышцы правой ноги.

Сроки восстановления 32-летнего футболиста клуб не назвал, сославшись на то, что это будет зависеть от протекания процесса реабилитации.

Напомним, что Суарес травмировался в первом тайме матча стартового тура Примеры против "Атлетика" (0:1).

Также в лазарете находится капитан "блауграны" Лионель Месси.

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