"Барселона" озвучила диагноз Суареса

"Барселона" озвучила диагноз нападающего Луиса Суареса, который получил травму в матче 28-го тура Примеры против "Бетиса".

В сообщении на официальном сайте каталонского клуба говорится, что у уругвайского бомбардира выявлено растяжение связок голеностопного сустава.

Предварительно, 32-летний футболист пропустит около 15 дней, но сроки восстановления ещё могут измениться после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 39 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

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