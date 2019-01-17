"Барселона" озвучила клубам АПЛ стоимость Коутиньо

Теги барселонаманчестер юнайтедчелсифилиппе коутиньовиллиантрансферы

"Барселона" озвучила клубам АПЛ стоимость Коутиньо

"Барселона" озвучила клубам АПЛ стоимость своего полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает The Express.

По сведениям издания, каталонский гранд готов продать 26-летнего бразильца за 100 миллионов евро, несмотря на то, что год назад заплатил за него на 30 миллионов больше.

В услугах звёздного хавбека заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом "синие" могут добиться значительной скидки за счёт включения в сделку своего вингера Виллиана.

Ранее сообщалось, что Коутиньо недоволен своим положением в "Барселоне", однако пока не собирается менять команду. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" подписал контракт с Рэмзи

"Ювентус" подписал контракт с Рэмзи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов