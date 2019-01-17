"Барселона" озвучила клубам АПЛ стоимость Коутиньо

"Барселона" озвучила клубам АПЛ стоимость своего полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает The Express.

По сведениям издания, каталонский гранд готов продать 26-летнего бразильца за 100 миллионов евро, несмотря на то, что год назад заплатил за него на 30 миллионов больше.

В услугах звёздного хавбека заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". При этом "синие" могут добиться значительной скидки за счёт включения в сделку своего вингера Виллиана.

Ранее сообщалось, что Коутиньо недоволен своим положением в "Барселоне", однако пока не собирается менять команду. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2023 года.

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