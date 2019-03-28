"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити

"Барселона" готова летом продать защитника Самюэля Умтити, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, каталонский клуб дал понять "Манчестер Юнайтед", что трансфер возможен и озвучил стоимость 25-летнего футболиста.

"Сине-гранатовые" могут отпустить французского центрбека за 70-90 миллионов евро. За ситуацией также следит лондонский "Арсенал".

Отметим, что большую часть текущего сезона Умтити пропустил из-за травмы колена. В его активе всего 10 матчей.

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