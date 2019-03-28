"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити

Теги манчестер юнайтедбарселонасамюэль умтититрансферы

"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити

"Барселона" готова летом продать защитника Самюэля Умтити, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, каталонский клуб дал понять "Манчестер Юнайтед", что трансфер возможен и озвучил стоимость 25-летнего футболиста.

"Сине-гранатовые" могут отпустить французского центрбека за 70-90 миллионов евро. За ситуацией также следит лондонский "Арсенал".

Отметим, что большую часть текущего сезона Умтити пропустил из-за травмы колена. В его активе всего 10 матчей.

Не пропустите: Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов