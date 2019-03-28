"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити
"Барселона" готова летом продать защитника Самюэля Умтити, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, каталонский клуб дал понять "Манчестер Юнайтед", что трансфер возможен и озвучил стоимость 25-летнего футболиста.
"Сине-гранатовые" могут отпустить французского центрбека за 70-90 миллионов евро. За ситуацией также следит лондонский "Арсенал".
Отметим, что большую часть текущего сезона Умтити пропустил из-за травмы колена. В его активе всего 10 матчей.
Не пропустите: Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Пато стал игроком "Сан-Паулу"
-
ПСЖ может вынудить Буффона завершить карьеру
-
Испанская система на Аравийском полуострове: Катар - страна с самым интенсивным уровнем футбольного развития в мире
-
Главные новости дня: 27 марта
-
ПСЖ этим летом не будет участвовать в международном кубке чемпионов
Лента новостей
-
Моуринью не нужен "Монако"
-
Три клуба Серии А поборются за основного защитника "Ливерпуля"
-
Стали известны претенденты на проведение матча за Суперкубок России 2019 года
-
"Барселона" озвучила "Манчестер Юнайтед" стоимость Умтити
-
ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире
-
Официально: Пато стал игроком "Сан-Паулу"
-
Фигу: "Рамос достоин стать обладателем "Золотого мяча"
-
"Манчестер Сити" готовит для Сане щедрый контракт
-
Фабрегас составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл
-
"Ювентус" отказал "Реалу" в обмене звёздными хавбеками
-
1
ПСЖ может вынудить Буффона завершить карьеру
-
Тренер "Лиона": "Круто, если меня сменит Моуринью"
-
Испанская система на Аравийском полуострове: Катар - страна с самым интенсивным уровнем футбольного развития в мире
-
Главные новости дня: 27 марта
-
В сети появилась возможная новая форма "Ювентуса"
-
ПСЖ этим летом не будет участвовать в международном кубке чемпионов
-
Председатель совета директоров "Локомотива": "У нас одна задача - выигрывать в каждой из оставшихся игр"
-
Ван дер Ваарт: "За Бэйла заплатили 100 миллионов евро - он должен больше работать"
-
Агент Сульшера прибыл в Англию
-
"Динамо" может не сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14