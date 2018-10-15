"Барселона" озвучила сроки восстановления Вермалена

"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщается о сроках восстановления защитника Томаса Вермалена.

У 32-летнего бельгийца диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, в связи с чем он пропустит около шести недель.

В этом сезоне Вермален сыграл за "Барселону" три матча, результативными действиями не отличался.

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