"Барселона" озвучила сроки восстановления Вермалена

Теги барселонатомас вермален

"Барселона" озвучила сроки восстановления Вермалена

"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщается о сроках восстановления защитника Томаса Вермалена.

У 32-летнего бельгийца диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, в связи с чем он пропустит около шести недель.

В этом сезоне Вермален сыграл за "Барселону" три матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису Суаресу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов