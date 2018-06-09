"Барселона" озвучила стоимость Силлессена

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"Барселона" озвучила стоимость Силлессена"Барселона" получила ряд предложений по голкиперу Ясперу Силлессену.

Как сообщает Onda Cero, в услугах голкипера заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль" и "Наполи".

В контракте 29-летнего голландца прописана сумма отступных в 60 миллионов евро, но каталонцы готовы продать резервного стража ворот за 40 - 50 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Силлессен провел за "Барселону" 11 матчей.

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