"Барселона" перед матчем с "Интером" осталась без левых защитников

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"Барселона" перед матчем с "Интером" осталась без левых защитников

"Барселона" испытывает кадровые проблемы в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

У "сине-гранатовых" перед важной игрой не осталось здоровых левых защитников.

Уже две недели восстанавливается после травмы Жорди Альба, а во вторник в лазарет угодил Хуниор Фирпо.

У новичка "блауграны" диагностировано повреждение мышц правого бедра. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Напомним, что матч "Барселона" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Интером". | http://soccernews.ru
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