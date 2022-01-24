"Барселона" передумала избавляться от Люка де Йонга

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"Барселона" передумала избавляться от Люка де Йонга

Фото инстаграм Люка де Йонга

"Барселона" решила сохранить в составе нападающего Люка де Йонга, сообщает Mundo Deportivo. 

По сведениям издания, 31-летний футболист изменил мнение о себе в команде, поэтому продолжить выступать за "сине-гранатовых" до июня.

Ранее каталонский клуб пытался досрочно закончить аренду голландца, а также искал нового форварда, однако сейчас все эти переговоры заморожены.

Права на де Йонга принадлежат "Севилье". В текущем сезоне он забил 4 гола в 16 матчах за "Барсу", 3 из них - в январе.

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