"Барселона" передумала применять санкции в отношении Месси

Нападающий Лионель Месси избежит наказания за отказ возвращаться в клуб, утверждает Sport.es.

По информации источника, аргентинца не будут штрафовать за пропуск воскресного медицинского обследования.

Более того, руководство "блауграны" не станет трогать зарплату футболиста, о возможном сокращении которой сообщалось ранее.

Напомним, что 33-летний Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой" и уйти в "Манчестер Сити", но его не отпускают.

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