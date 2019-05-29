"Барселона" передумала увольнять Вальверде

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"Барселона" передумала увольнять Вальверде

Эрнесто Вальверде, несмотря на ранее появившуюся информацию, продолжит тренировать "Барселону".

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил лично развеять слухи вокруг 55-летнего специалиста.

"Я ценю того, кто осторожно и разумно помогает нашей команде. Я говорю об Эрнесто Вальверде, которому мы полностью доверяем", - цитирует Бартомеу Marca.

Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Он выиграл с командой четыре трофея - дважды Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Контракт между сторонами рассчитан до июня 2020 года.

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