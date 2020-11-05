"Барселона" переиграла киевское "Динамо", "Ювентус" разгромил "Ференцварош"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Барселона" одержала победу над киевским "Динамо", а "Ювентус" на выезде разгромил "Ференцварош".

Группа G

"Барселона" - "Динамо" Киев 2:1

Голы: Месси (пен), 5 - 1:0, Пике, 65 - 2:0, Цыганков, 75 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Дест, Пьянич (Серджи Роберто, 60), де Йонг, Педри (Аленья, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фати (Тринкау, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси.

"Динамо" Киев: Нещерет, Забарный, Шабанов, Кендзера, Попов, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Родригеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).



"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4

Голы: Мората, 7 - 0:1, Мората, 60 - 0:2, Дибала, 72 - 0:3, Двали (аг), 82 - 0:4, Боли, 90 - 1:4

"Ференцварош": Дибус, Ботка (Хайстер, 68), Двали, Ловренчич, Блажич, Изаэл (Боли, 74), Сомалиа, Нген (Мак, 73), Шигер, Зубков (Узуни, 80), Харатин.

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Маккенни, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 67).

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