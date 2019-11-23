"Барселона" переиграла на выезде "Леганес"

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"Барселона" переиграла на выезде "Леганес"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях одержала волевую победу над "Леганесом".

Хозяева поля быстро вышли вперёд - отличился Юссеф Эн-Несири. Но "блауграна" после перерыва проявила и характер и добыла три очка благодаря голам Луиса Суареса и Артуро Видаля.

"Леганес" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эн-Несири, 12 - 1:0, Суарес, 53 - 1:1, Видаль, 79 - 1:2.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сильва, Сиовас, Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Оскар Родригес (Эрасо, 61), Росалес, Брэйтуэйт, Эн-Несири.

"Барселона": тер Стеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57), Дембеле, Суарес, Гризманн (Видаль, 57), Месси.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

По идее ничейная игра,Леганес играл в первом тайме лучше, но во втором сели в оборону и поплатились,везение Вальверде.

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