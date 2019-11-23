"Барселона" переиграла на выезде "Леганес"
В рамках 14-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях одержала волевую победу над "Леганесом".
Хозяева поля быстро вышли вперёд - отличился Юссеф Эн-Несири. Но "блауграна" после перерыва проявила и характер и добыла три очка благодаря голам Луиса Суареса и Артуро Видаля.
"Леганес" - "Барселона" - 1:2
Голы: Эн-Несири, 12 - 1:0, Суарес, 53 - 1:1, Видаль, 79 - 1:2.
"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сильва, Сиовас, Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Оскар Родригес (Эрасо, 61), Росалес, Брэйтуэйт, Эн-Несири.
"Барселона": тер Стеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57), Дембеле, Суарес, Гризманн (Видаль, 57), Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|14
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6