"Барселона" переключилась на Ди Марию

"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Анхелю Ди Марии, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб решил приобрести аргентинца после того, как сорвался вариант с покупкой хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Парижане готовы расстаться с 29-летним Ди Марией за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что видеть Ди Марию в "Барселоне" хочет лидер каталонцев Лионель Месси.

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