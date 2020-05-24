"Барселона" перевела Артура в дублирующий состав

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"Барселона" перевела Артура в дублирующий состав

Руководство "Барселоны" перевело в дублирующий состав бразильского полузащитника Артура, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, данное обстоятельство может приблизить переход футболиста в туринский "Ювентус" в обмен на боснийского хавбека Миралема Пьянича.

23-летний Артур выступает за "Барселону" с лета 2018 года, сыграл 67 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

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