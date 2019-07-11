"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Гризманна

"Барселона" сделала платеж за трансфер форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает L’Equipe, каталонцы выплатили необходимые 120 миллионов евро. Однако отмечается, что "матрасники" получат деньги в пятницу, 12 июля.

Предположительно, француз заключит с "Барселоной" пятилетнее соглашение с зарплатой 21 миллион евро в год.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей, в которых отметился 21 голами и 12 ассистами.

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