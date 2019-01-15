"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

"Барселона" стала первым клубом, который платит футболистам более 500 миллионов евро в год, после того как расходы персонала выросли на 42 процента. Об этом сообщает AS.

По данным KPMG, в прошлом году клуб выплатил зарплаты футболистам на общую сумму в 562 миллионов евро..

В этом году каталонская команда приобрела Коутиньо и Дембеле, а также продлила контракт с Месси. Все это и привело к огромному увеличению расходов клуба.

Ранее стало известно, что "Барселона" - первая команда в истории, в которой средняя зарплата футболиста более 1 миллионов евро в год.

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