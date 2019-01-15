"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

Теги барселоналионель мессиусман дембелефилиппе коутиньо

"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

"Барселона" стала первым клубом, который платит футболистам более 500 миллионов евро в год, после того как расходы персонала выросли на 42 процента. Об этом сообщает AS.

По данным KPMG, в прошлом году клуб выплатил зарплаты футболистам на общую сумму в 562 миллионов евро.. 

В этом году каталонская команда приобрела Коутиньо и Дембеле, а также продлила контракт с Месси. Все это и привело к огромному увеличению расходов клуба. 

Ранее стало известно, что "Барселона" - первая команда в истории, в которой средняя зарплата футболиста более 1 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Барселона" нашла замену Муниру| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов