"Барселона" - первый клуб в истории, чей состав достиг стоимости в миллиард евро

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"Барселона" - первый клуб в истории, чей состав достиг стоимости в миллиард евро

Благодаря трансферам защитника Йерри Мины и полузащитника Филиппе Коутиньо состав "Барселоны" достиг стоимости в один миллиард евро по оценкам Transfermarkt.

Каталонцы стали первым клубом в истории, чей состав оценивается в миллиард и это является мировым рекордом.

Топ-10 самых дорогих клубов мира выглядит так:

1. "Барселона" (1 миллиард евро)

2. "Реал" (858 миллионов)

3. "Манчестер Сити" (782,5)

4. "Челси" (707)

5. "Манчестер Юнайтед" (704)

6. "Тоттенхэм" (678)

7. ПСЖ (648)

8. "Атлетико" (648)

9. "Бавария" (643)

10. "Ливерпуль" (586)

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