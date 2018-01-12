"Барселона" - первый клуб в истории, чей состав достиг стоимости в миллиард евро
Благодаря трансферам защитника Йерри Мины и полузащитника Филиппе Коутиньо состав "Барселоны" достиг стоимости в один миллиард евро по оценкам Transfermarkt.
Каталонцы стали первым клубом в истории, чей состав оценивается в миллиард и это является мировым рекордом.
Топ-10 самых дорогих клубов мира выглядит так:
1. "Барселона" (1 миллиард евро)
2. "Реал" (858 миллионов)
3. "Манчестер Сити" (782,5)
4. "Челси" (707)
5. "Манчестер Юнайтед" (704)
6. "Тоттенхэм" (678)
7. ПСЖ (648)
8. "Атлетико" (648)
9. "Бавария" (643)
10. "Ливерпуль" (586)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11