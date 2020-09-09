"Барселона" - первый клуб в мире, достигший 10 миллионов подписчиков на YouTube

"Барселона" стала первым спортивным клубом в мире, на который подписаны 10 миллионов человек в YouTube, сообщает официальный сайт клуба.

Больше подписчиков имеет только канал НБА (14,7 млн), но на канале размещается развлекательный контент.

Второе место занимает мадридский "Реал", на который подписаны пять миллионов 900 тысяч человек, третье - бразильский "Фламенго" (5,5 млн).

Топ-10 клубов по числу подписчиков в YouTube выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 10 миллионов человек

2. "Реал" (Испания) - 5,9 млн

3. "Фламенго" (Бразилия) - 5,5 млн

4. "Ливерпуль" (Англия) - 4,9 млн

5. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,2 млн

6. "Ювентус" (Италия) - 2,8 млн

7. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,7 млн

8. ПСЖ (Франция) - 2,5 млн

9. "Челси" (Англия) - 2,1 млн

10. "Арсенал" (Англия) - 1,9 млн.

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