"Барселона" планирует до закрытия трансферного окна подписать Ди Марию и Коутиньо

"Барселона" намерена до конца лета заполучить двух хавбеков, сообщает Marca.

По сведениям издания, речь идет о полузащитнике "Ливерпуля" Коутиньо и хавбеке ПСЖ Анхеле Ди Марие.

Ранее ПСЖ отклонил предложение каталонцев, которое составляло 35 миллионов евро.

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