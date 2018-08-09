"Барселона" планирует договориться по трансферу еще одного хавбека

До конца текущего трансферного окна каталонская "Барселона" планирует договориться о приобретении еще одного игрока в среднюю линию.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить в свои ряды полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга. Однако, учитывая нежелание голландского гранда расставаться с 21-летним хавбеком в текущее трансферное окно, "Барса" планирует этим летом согласовать его переезд на "Камп Ноу" уже по окончанию сезона 2018/2019.

Напомним, "Барселона" объявила о переходе молодого африканца. | soccernews.ru