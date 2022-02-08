"Барселона" планирует кардинальные изменения в обороне

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"Барселона" планирует кардинальные изменения в обороне

"Барселона" может кардинально изменить оборонительную линию в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес попросил руководство клуба подписать 3-4 новых защитников. "Барселона" может пополниться Андреасом Кристенсеном и Сесаром Аспиликуэтой (оба - "Челси"), Жюлем Кунде ("Севилья") и Хосе Гайя ("Валенсия").

При этом каталонцы могут расстаться с Оскаром Мингесой, Самюэлем Умтити и Клеманом Лангле.

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