"Барселона" планирует купить Дармиана у "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" планирует купить Дармиана у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" планирует купить защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана. Об этом сообщает ESPN.

Каталонцы начали проявлять интерес к 29-летнему футболисту после того, как у сине-гранатовых сорвался трансфер игрока "Бетиса" Хуана Фирпо. "Барселона" отказалась платить 40 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

Трансферная стоимость Дармиана - 10 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2020 года.

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