"Барселона" планирует купить Депая и Вейналдума за 55 миллионов евро

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"Барселона" планирует купить Депая и Вейналдума за 55 миллионов евро

"Барселона" намерена в нынешнее трансферное окно купить двух голландских игроков, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы хотят приобрести форварда "Лиона" Мемфиса Депая и  хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума за 55 миллионов евро.

"Барселона" уже контактировала с представителями обоих игроков и в скором времени сделает официальные предложения клубам.

Ранее сообщалось, что трансфер Депая будет стоить команде 25 млн евро, а покупка Вейналдума обойдется в 15 млн плюс бонусы.

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