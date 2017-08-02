"Барселона" планирует официально представить замену для Неймара уже в следующий понедельник

Каталонская "Барселона" планирует официально представить замену для своего форварда Неймара, который перейдет во французский ПСЖ, уже в следующий понедельник.

Как информирует Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" оптимистично настроены на счет приобретения полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, с которым клуб уже согласовал условия личного контракта. Теперь в течение ближайших нескольких дней "Барса" намерена согласовать с "красными" условия трансфера бразильца, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро, дабы презентовать его в понедельник перед матчем команды против бразильского "Шапекоэнсе" за кубок Жоана Гампера.

Напомним, "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим игроком. | soccernews.ru