"Барселона" планирует официально представить замену для Неймара уже в следующий понедельник

Теги псжкоутиньоливерпульнеймарбарселона

"Барселона" планирует официально представить замену для Неймара уже в следующий понедельникКаталонская "Барселона" планирует официально представить замену для своего форварда Неймара, который перейдет во французский ПСЖ, уже в следующий понедельник.

Как информирует Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" оптимистично настроены на счет приобретения полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, с которым клуб уже согласовал условия личного контракта. Теперь в течение ближайших нескольких дней "Барса" намерена согласовать с "красными" условия трансфера бразильца, стоимость которого оценивается примерно в 100 миллионов евро, дабы презентовать его в понедельник перед матчем команды против бразильского "Шапекоэнсе" за кубок Жоана Гампера.

Напомним, "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим игроком. | soccernews.ru

комментарии
Надир

Было бы ...совсем неплохо...

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