"Барселона" планирует перехватить трансферную цель "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" планирует перехватить трансферную цель "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" нацелилась на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант с выплатой за серба 80-ти миллионов евро, которые за него желают получить "орлы".

23-летним хавбеком римлян также интересуются мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Азар может променять "Реал" на "Барселону". | soccernews.ru

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