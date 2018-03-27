"Барселона" планирует поберечь Месси в играх чемпионата

Каталонская "Барселона" планирует поберечь своего ведущего бомбардира Лионеля Месси в играх чемпионата страны.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" всерьез обеспокоены проблемами, которые возникли у 30-летнего форварда с мышцами. В связи с этим, учитывая солидный отрыв команды от конкурентов в турнирной таблице Ла Лиги, в клубе решили предоставлять аргентинцу больше отдыха в матчах чемпионата.

Напомним, в четверг Месси пройдет медобследование в клубе. | soccernews.ru