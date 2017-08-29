"Барселона" планирует подписать хавбека сборной Германии

Каталонская "Барселона" планирует подписать полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, информирует El Mundo Deportivo.

Однако случиться это должно уже следующим летом, когда у 22-летнего хавбека закончится срок действия контракта с его клубом. "Сине-гранатовые" уже связались с окружением футболиста, виды на которого также имеет мюнхенская "Бавария", чтобы склонить его к переезду в Испанию в качестве свободного агента.

Напомним, Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне". | soccernews.ru