"Барселона" планирует подписать хавбека сборной Германии

Теги барселонабавария мюнхенлеон горетцкашальке

"Барселона" планирует подписать хавбека сборной ГерманииКаталонская "Барселона" планирует подписать полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, информирует El Mundo Deportivo.

Однако случиться это должно уже следующим летом, когда у 22-летнего хавбека закончится срок действия контракта с его клубом. "Сине-гранатовые" уже связались с окружением футболиста, виды на которого также имеет мюнхенская "Бавария", чтобы склонить его к переезду в Испанию в качестве свободного агента.

Напомним, Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне". | soccernews.ru

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