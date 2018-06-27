"Барселона" планирует подписать первого летнего новичка на следующей неделе

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"Барселона" планирует подписать первого летнего новичка на следующей неделеКаталонская "Барселона" планирует подписать своего первого летнего новичка уже на следующей неделе, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют дождаться 1-го июля, когда в Европе откроется трансферное окно, чтобы сделать предложение по защитнику "Севильи" Клеману Лангле. За 23-летнего бека каталонский гранд будет готов заплатить 35 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с его клубом. Сам француз также сообщит "красно-белым" о своем желании перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" заменила Дембеле его соотечественником. | soccernews.ru

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