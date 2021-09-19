"Барселона" планирует подписать трех топ-футболистов следующим летом

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"Барселона" планирует подписать трех топ-футболистов следующим летом Фото: твиттер УЕФА

"Барселона" определилась с трансферными планами на лето 2022 года.

По сведениям Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" собираются подписать хавбека "РБ Лейпцига" Дани Ольмо, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Напомним, что Ольмо был готов перебраться в "Барсу" минувшим летом, однако клуб не успело договориться об его трансфере. Погба, чей контракт с "МЮ" истекает следующим летом, может перебраться в "Барсу" в качестве свободного агента. Что касается Холанда, то на него претендуем много европейских клубов, но летом его можно будет выкупить за прописанную сумму отступных.

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