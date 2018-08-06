"Барселона" планирует потратить 100 миллионов евро, приготовленные на Гризманна, на его соотечественника

2 Теги барселонаполь погбаманчестер юнайтед

"Барселона" планирует потратить 100 миллионов евро, приготовленные на Гризманна, на его соотечественникаКаталонская "Барселона" до закрытия трансферного окна может сделать громкое приобретение, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют сделать предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. За 25-летнего хавбека "красных дьяволов" они будут готовы выложить 100 миллионов евро. При этом данная сумма может быть увеличена за счет включения в нее средств, вырученных каталонским грандом с потенциальной продажи Йерри Мины и Андре Гомеша.

Напомним,  "Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

БРЕ-ХНЯ !!!

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Михаил

Как они сохранили 100 миллионов?

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