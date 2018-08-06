"Барселона" планирует потратить 100 миллионов евро, приготовленные на Гризманна, на его соотечественника

Каталонская "Барселона" до закрытия трансферного окна может сделать громкое приобретение, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют сделать предложение по полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. За 25-летнего хавбека "красных дьяволов" они будут готовы выложить 100 миллионов евро. При этом данная сумма может быть увеличена за счет включения в нее средств, вырученных каталонским грандом с потенциальной продажи Йерри Мины и Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru