"Барселона" планирует потратить средства, вырученные с возможной продажи Паулиньо, на другого игрока сборной Бразилии

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"Барселона" планирует потратить средства, вырученные с возможной продажи Паулиньо, на другого игрока сборной БразилииКаталонская "Барселона" уже определилась с целевым назначением средств, которые могут быть получены с возможной продажи своего полузащитника Паулиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае, если 29-летний хавбек, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро, таки покинет "Камп Ноу", "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать вингера лондонского "Челси" Виллиана, ранее оцененного его клубом в 80 миллионов евро.

Напомним, в подписании Паулиньо заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru

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