"Барселона" планирует предложить контракт двоюродному брату Нани

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"Барселона" планирует предложить контракт двоюродному брату Нани"Барселона" присматривается к центральному полузащитнику "Лестера" Сиднею Таваресу. Об этом сообщает The Sun.

Действующие соглашение хавбека с англичанами заканчивается летом 2021 года. Как заявляет источник, перехода не стоит ждать уже зимой, но клубы между собой договорились о том, что "Барселона" может первой делать 19-летнему португальцу.

Таварес, который является двоюродным братом Нани, с лета выступает за молодежку "Лестера" (U23). Однако, тренер основной команды Брендан Роджерс высоко оценил талант и игровые качества футболиста и пригласил провести предсезонный сбор с главной командой.

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