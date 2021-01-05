"Барселона" планирует предложить контракт двоюродному брату Нани

"Барселона" присматривается к центральному полузащитнику "Лестера" Сиднею Таваресу. Об этом сообщает The Sun.

Действующие соглашение хавбека с англичанами заканчивается летом 2021 года. Как заявляет источник, перехода не стоит ждать уже зимой, но клубы между собой договорились о том, что "Барселона" может первой делать 19-летнему португальцу.