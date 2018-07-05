"Барселона" планирует представить Лангле своим игроком уже на этой неделе

Каталонская "Барселона" готовится уже в ближайшее время закрыть трансфер защитника "Севильи" Клемана Лангле.

Так, по сведениям sport.es, "сине-гранатовые" уже запланировали презентацию 23-летнего бека в качестве своего игрока на пятницу, 6-е июля.

Ранее сам француз уже сообщил своему клубу о желании перебраться на "Камп Ноу". Его трансфер обойдется каталонскому гранду в 35 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" продолжает оценивать возможность подписания хавбека "Манчестер Сити". | soccernews.ru