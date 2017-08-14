"Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух своих новичков

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"Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух своих новичковКаталонская "Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух свои новичков, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" намерены завершить сделки по трансферам полузащитников китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо и английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Представить бразильцев своим болельщикам "Барса" рассчитывает уже на этой неделе.

Напомним, Сегура назвал главную причину поражения "Барселоны" от "Реала". | soccernews.ru

комментарии
nikitos7980

"...через на этой неделе."

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