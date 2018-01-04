"Барселона" планирует презентовать Коутиньо в понедельник

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"Барселона" планирует презентовать Коутиньо в понедельник

"Барселона" договорилась по трансферу бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, бразилец официально станет игроком каталонского клуба в понедельник, 8 января. В этот день пройдет его презентация в футболке "Барселоны".

Сумма трансфера 25-летнего хавбека составит 140 миллионов евро и она может вырасти еще на 40 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: Клопп в очередной раз ответил на вопрос о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | http://soccernews.ru

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