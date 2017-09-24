"Барселона" планирует продать двух своих хавбеков "Баварии" и "Ювентусу"

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" планирует расстаться с двумя своими полузащитниками.

Так, по информации испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывают расстаться с Рафиньей Алькантарой и Андре Гомешем. Первого клуб намерен предложить приобрести мюнхенской "Баварии", а второго - туринскому "Ювентусу".

Напомним, "Барселона" близка к обновлению рекорда своего лучшего старта в Ла Лиге. | soccernews.ru