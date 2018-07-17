"Барселона" планирует продать игроков на 150 миллионов евро

Руководство "Барселоны" намерено хорошо заработать на трансферах, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, боссы каталонского клуба рассчитывают заработать на продажах игроков около 150 миллионов евро.

Полузащитник Рафинья Алькантара оценен в 35 миллионов евро, по 30 миллионов евро "Барселона" просит за вратаря Яспера Силлессена и защитника Йерри Мину. Кроме того, на трансфер выставлены полузащитник Андре Гомеш (22 млн), защитники Люка Динь (15 млн), Марлон (10 млн) и Алейш Видаль (8).

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