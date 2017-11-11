"Барселона" планирует продать трех футболистов ради покупки Коутиньо и де Лигта
"Барселона" собирается продать трех футболистов ради покупки защитника "Аякса" Маттейса де Лигта и полузащитника "Ливерпуля" Коутиньо.
Как сообщает Mundo Deportivo, в список игроков, которых готова продать "Барселона", попали Арда Туран, Денис Суарес и Рафинья.
Ранее сообщалось, что Туран близок к переходу в "Галатасарай".
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