"Барселона" планирует продать трех футболистов ради покупки Коутиньо и де Лигта

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"Барселона" планирует продать трех футболистов ради покупки Коутиньо и де Лигта

"Барселона" собирается продать трех футболистов ради покупки защитника "Аякса" Маттейса де Лигта и полузащитника "Ливерпуля" Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, в список игроков, которых готова продать "Барселона", попали Арда Туран, Денис Суарес и Рафинья.

Ранее сообщалось, что Туран близок к переходу в "Галатасарай".

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