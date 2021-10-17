"Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико"

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Барселона" намерена подписать новый контракт с молодым нападающим Анссумане Фати в самое ближайшее время.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет завершить сделку до ближайшего матча с мадридским "Реалом", который пройдет 24 октября.

Нынешнее соглашение Фати с "Барсой" рассчитано до лета 2022 года, и, несмотря на то, что у клуба есть возможность одностороннего продления контракта еще на два года, он не хочет этого делать.

План руководства сине-гранатовых состоит в том, чтобы договориться об условиях, которые устроят обе стороны.

"Барселона" уже отправила Жорже Мендешу, представителю Фати, условия нового контракта, которые агент, футболист и его семья изучают.

"Все идет в правильном направлении, и мы хотим сообщить хорошие новости на следующей неделе. В планах клуба добиться этого до "Класико". Конечно, в ближайшие дни сторонам предстоит провести переговоры.

Без сомнения, Фати – эталонный игрок "Барсы". Будет лучше, если новости появятся до встречи с "Реалом", поскольку они принесут моральный порыв игроку, команде и болельщикам", – сказал вице-президент клуба по финансовым вопросам Эдуард Ромеу.

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