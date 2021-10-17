"Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико"
Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен
"Барселона" намерена подписать новый контракт с молодым нападающим Анссумане Фати в самое ближайшее время.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет завершить сделку до ближайшего матча с мадридским "Реалом", который пройдет 24 октября.
Нынешнее соглашение Фати с "Барсой" рассчитано до лета 2022 года, и, несмотря на то, что у клуба есть возможность одностороннего продления контракта еще на два года, он не хочет этого делать.
План руководства сине-гранатовых состоит в том, чтобы договориться об условиях, которые устроят обе стороны.
"Барселона" уже отправила Жорже Мендешу, представителю Фати, условия нового контракта, которые агент, футболист и его семья изучают.
"Все идет в правильном направлении, и мы хотим сообщить хорошие новости на следующей неделе. В планах клуба добиться этого до "Класико". Конечно, в ближайшие дни сторонам предстоит провести переговоры.
Без сомнения, Фати – эталонный игрок "Барсы". Будет лучше, если новости появятся до встречи с "Реалом", поскольку они принесут моральный порыв игроку, команде и болельщикам", – сказал вице-президент клуба по финансовым вопросам Эдуард Ромеу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14