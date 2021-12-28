"Барселона" планирует продлить контракт с Роберто

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" планирует продлить контракт с испанским полузащитником команды Серджи Роберто, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, после 1/16 Кубка Испании состоится встреча между представителями Роберто и каталонского клуба.

Отмечается, что хавбек имеет годовую зарплату от 7 до 9 миллионов евро с бонусами. Её можно снизить, но это нужно согласовывать.

Главный тренер команды Хави Эрнандес хочет, чтобы он остался.

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