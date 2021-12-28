"Барселона" планирует продлить контракт с Роберто
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" планирует продлить контракт с испанским полузащитником команды Серджи Роберто, сообщает инсайдер Маттео Моретто.
По информации источника, после 1/16 Кубка Испании состоится встреча между представителями Роберто и каталонского клуба.
Отмечается, что хавбек имеет годовую зарплату от 7 до 9 миллионов евро с бонусами. Её можно снизить, но это нужно согласовывать.
Главный тренер команды Хави Эрнандес хочет, чтобы он остался.
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